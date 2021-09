Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Steigende Corona-Zahlen in Vietnam würden die Produktion des Sportartikelherstellers adidas beeinträchtigen. Das Unternehmen versuche derzeit nach eigenen Angaben, die Auswirkungen des Lockdowns zu begrenzen. Die Anleger beruhige das keineswegs - die Aktie falle auf den tiefsten Stand seit Mai. Wie tief gehe es?adidas erwäge, die Produktion vorübergehend in andere Länder zu verlagern. Inwiefern davon Konsumenten hierzulande betroffen seien, sei unklar.Vietnam habe 2020 noch als Vorzeigestaat im Kampf gegen die Pandemie gegolten. Seit Mai kämpfe das Land am Mekong aber gegen seine bisher schwerste Welle.Auch Nike leide unter den Corona-Maßnahmen in vietnamesischen Fabriken. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass es mehrere Monate dauern werde, bis die Produktion das übliche Niveau erreiche, habe Finanzchef Matt Friend bei der Vorlage der Quartalszahlen in der vergangenen Woche gesagt.Spätestens dort sollten Langfrist-Anleger aber einsteigen, denn früher oder später werden die aktuellen Produktionsprobleme behoben sein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". An der Attraktivität der Marke mit den drei Streifen habe sich schließlich nichts geändert. (Analyse vom 28.09.2021)Mit Material von dpa-AFX