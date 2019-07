Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (05.07.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zu halten.Bei mehreren Konsumgüterunternehmen habe die hohe organische Dynamik auf das Asiengeschäft zurückgeführt werden können, da China auf den Wachstumspfad zurückgeschwenkt habe. Die Sportartikelhersteller hätten zweistellige Zuwächse verbucht, allerdings hätten nur adidas und Nike China explizit als Teilregion ausgewiesen. Der wachsende Mittelstand berge aufgrund seiner schieren Größe noch gewaltiges Wachstumspotenzial. China sei jedoch kein Wachstumsgarant per se mehr. Im Konsumbereich seien die Wachstumsraten zwar meist zweistellig ausgefallen. Anders habe es im industrienahen Bereich ausgesehen. Eine Schwäche einzelner Branchen habe schnell Umsatzeinbußen beschert.Die Dynamik in den Schwellenländern dürfte sich fortsetzen. So erwarte L'Oréal, dass die Zielgruppe (obere Mittelklasse und Oberklasse) in Asien 2030 dreimal soviel für Kosmetik ausgeben werde wie 2015. Zusätzlich stütze dort kurzfristig die wieder lockere Geldpolitik der FED, die vielen Volkwirtschaften Kapitalzuflüssen bescheren dürfte. Auf den etablierten Märkten würden die meisten Unternehmen allerdings starken Wettbewerb im Einzelhandel spüren. Das geringe Wachstum dort bestimme die unveränderte Sektoreinschätzung des Analysten ("neutral"). Auf der Kaufliste stünden BOSS, Nike und Puma, die über ein eigenes stationäres und internetbasiertes Vertriebsnetz verfügen würden und auch in den Folgequartalen hohes Wachstum in Nordamerika erwarten lassen würden. Bei adidas sei diese Erwartung bereits größtenteils in der hohen Bewertung eingepreist.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die adidas-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 250,00. (Analyse vom 04.07.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "adidas Group AG": Keine vorhanden.