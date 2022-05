Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,76 EUR -5,55% (06.05.2022, 10:36)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,60 EUR -5,64% (06.05.2022, 10:21)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (06.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas habe seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Sportartikelhersteller habe aufgrund der anhaltenden Corona-Lockdowns in China ordentlich an Gewinn eingebüßt. Für das laufende Jahr stelle der Konzern deshalb eine pessimistischere Prognose auf.Immerhin: Der Umsatz sei im ersten Quartal leicht auf 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Analysten hätten nur 5,21 Milliarden Euro erwartet. Währungsbereinigt sei der Erlös aber um drei Prozent gesunken. adidas habe von einer starken Nachfrage im europäischen und amerikanischen Markt profitiert.Weil der Sportartikelhersteller jedoch kräftig in die Marketingkasse gegriffen habe, sei das Betriebsergebnis um 38 Prozent auf 437 Millionen Euro geschrumpft. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften sei um fast 40 Prozent auf 310 Millionen Euro gesunken.Die Lieferkettenprobleme in China seien weiterhin adidas größte Baustelle. Dennoch sieht "Der Aktionär" langfristig Potenzial. Das Stopp-Limit sollte man bei 170 Euro setzen. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link