Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (13.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Sport sei wieder angesagt an der Börse. Nachdem die Nike-Aktie bereits auf Rekordniveau notiere, ziehe auch die adidas-Aktie immer stärker an. Am Donnerstag klettere die Aktie der weltweiten Nummer 2 auf den höchsten Stand seit dem Corona-Crash. Da gehe allerdings noch mehr.Der Markt komme zunehmend zu der Einschätzung, dass Sport ein absoluter Mega-Trend bleibe. Womöglich kämen auf die Sportartikelhersteller noch bessere Zeiten zu als vor der Krise. Der Grund: Das Gesundheitsbewusstsein der Menschen dürfte wegen Corona stark gestiegen sein. Viele würden bereits den Entschluss gefasst haben, in Zukunft deutlich mehr Sport zu treiben. Das sollte sich laut adidas-CEO Kasper Rorsted bald in der Bilanz widerspiegeln. "Nach allem, was wir heute wissen, wird sich die Erholung unseres Geschäfts im dritten Quartal fortsetzen", habe der Däne in der vergangenen Woche bei der Bilanzpressekonferenz gesagt.Nike sei in diesem Jahr schon gut gelaufen und mittlerweile recht hoch bewertet. Das Verhältnis von Unternehmenswert/Umsatz liege bei 3,8, das Verhältnis von Unternehmenswert/EBITDA bei 24,5 (adidas: 2,3 bzw. 16,3). adidas habe definitiv Nachholpotenzial, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: