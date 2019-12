Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

287,15 EUR -0,38% (20.12.2019, 08:44)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

288,35 EUR (19.12.2019)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (20.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike habe Gewinn und Umsatz im vergangenen Geschäftsquartal stark erhöht. In den drei Monaten bis Ende November habe der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro) zugenommen, wie der adidas-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Die Erlöse seien um zehn Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar geklettert. "Ich war nie optimistischer mit Blick auf die Zukunft des Konzerns", habe der scheidende Nike-Boss Mark Parker gesagt.Parker, der den Spitzenjob seit 2006 innehabe, werde das Amt im Januar an den früheren eBay -Chef John Donahoe übergeben. Er habe einmal mehr Nikes Digitalstrategie und Innovationen als Wachstumstreiber hervorgehoben.Die Quartalszahlen hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen, dennoch habe die Aktie nachbörslich zunächst mit Kursverlusten reagiert. Im wichtigen Heimatmarkt Nordamerika sei das Umsatzplus mit fünf Prozent leicht unter den Prognosen geblieben. Trotz Belastungen durch den Handelsstreit verbuche Nike die höchste Nachfrage weiter in China. Im Tagesverlauf am Donnerstag habe das Papier von Nike ein neues Allzeithoch bei 101,27 Dollar markiert.adidas bleibt aus Sicht des "Aktionär" deswegen ein Kauf, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.12.2019)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link