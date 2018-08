Die Vorräte verringerten sich um 6% auf 3,425 Mrd. EUR (2017: 3,644 Mrd. EUR). Währungsbereinigt gingen die Vorräte um 2% zurück. Das operative kurzfristige Betriebskapital erhöhte sich um 1% auf 4,318 Mrd. EUR zum Ende Juni 2018 (2017: 4,258 Mrd. EUR). Währungsbereinigt stieg das operative kurzfristige Betriebskapital um 6%. Das durchschnittliche operative kurzfristige Betriebskapital im Verhältnis zum Umsatz verringerte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 20,1% (2017: 20,4%). Darin spiegeln sich das starke Umsatzwachstum der letzten zwölf Monate sowie der kontinuierliche Fokus des Unternehmens auf das strikte Management des kurzfristigen Betriebskapitals wider.



Netto-Cash-Position in Höhe von 89 Mio. EUR



Zum 30. Juni 2018 belief sich die Netto-Cash-Position auf 89 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 824 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert (2017: Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 735 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist auf den Rückgang der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten sowie auf den höheren Bestand an liquiden Mitteln, hauptsächlich aufgrund der starken Cashflowgenerierung aus der betrieblichen Tätigkeit, zurückzuführen.



adidas bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2018



Für das Gesamtjahr 2018 erwartet adidas nach wie vor einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um etwa 10%. Maßgeblich dafür werden zweistellige Zuwächse in Nordamerika und Asien-Pazifik sein. Die Bruttomarge des Unternehmens wird den Prognosen zufolge um bis zu 0,3 Prozentpunkte auf einen Wert von bis zu 50,7% steigen (2017: 50,4%). Die Bruttomarge wird von den positiven Effekten eines besseren Preis- und Vertriebskanalmix sowie einer günstigeren regionalen Umsatzverteilung profitieren. Diese Verbesserungen werden zum Teil durch den negativen Effekt ungünstiger Währungsentwicklungen sowie durch höhere Beschaffungskosten aufgehoben werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die operative Marge um 0,5 bis 0,7 Prozentpunkte auf einen Wert zwischen 10,3% und 10,5% verbessern wird (2017: 9,8%). Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen wird sich den Erwartungen zufolge auf einen Wert zwischen 1,615 Mrd. EUR und 1,675 Mrd. EUR erhöhen. Diese Entwicklung entspricht einer Steigerung um 13% bis 17% im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,430 Mrd. EUR, ohne den negativen steuerlichen Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2017. Für das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen wird mit einem Anstieg um 12% bis 16% im Vergleich zum Vorjahr gerechnet (2017: 7,05 EUR), ohne den negativen steuerlichen Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2017 und ohne Berücksichtigung einer eventuellen Verringerung der Anzahl der ausstehenden Aktien aufgrund des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens.



Rückwirkende bilanzielle Anpassung des Reebok Markenrechts im Geschäftsjahr 2016



Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 einer routinemäßigen Prüfung unterzogen. Dabei kam die DPR zu dem Ergebnis, dass der historische Buchwert des Reebok Markenrechts nicht ausreichend durch den zum damaligen Zeitpunkt durchgeführten jährlichen Wertminderungstest belegt sei. Die DPR bestätigte zwar die Angemessenheit der vom Unternehmen für Werthaltigkeitsüberprüfungen angewandten Methode, war jedoch in Anbetracht der Finanzergebnisse von Reebok im Zeitraum zwischen 2006 und 2016 mit den gewählten Inputfaktoren nicht einverstanden.



Das Unternehmen hat die Feststellung der DPR akzeptiert, um einen zeitnahen Abschluss zu ermöglichen. Infolgedessen hat das Unternehmen eine nachträgliche Wertminderung immaterieller Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Reebok Markenrecht im Jahr 2016 im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich vorgenommen. Diese Wertminderung wurde in der Eröffnungsbilanz für das Geschäftsjahr 2017 ex-post berücksichtigt. Diese rückwirkende bilanzielle Anpassung hat keinerlei Auswirkung auf die Cash-Position des Unternehmens. Die Anpassung hat ebenfalls weder eine Auswirkung auf die Gewinn-und-Verlust- bzw. Kapitalflussrechnung des Unternehmens im Jahr 2018 noch auf die kurz- und langfristige Unternehmensprognose. Die Strategie von Reebok und die Aussichten für die Marke, die seit 2017 aufgrund des Turnaround-Plans "Muscle-Up" deutliche Profitabilitätsverbesserungen generiert, bleiben ebenso unverändert.



