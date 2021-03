Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

299,00 EUR +2,40% (11.03.2021, 15:29)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

298,60 EUR +2,86% (11.03.2021, 15:15)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (11.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die Q4-Zahlen (testiert) seien durchweg besser (u.a. Umsatz: -5% y/y auf 5,55 Mrd. Euro; EBIT: -8% y/y auf 225 Mio. Euro) als von Lusebrink erwartet (5,21 Mrd. Euro bzw. 196 Mio. Euro) ausgefallen. Für 2021 zeige sich der Sportartikelhersteller optimistisch und erwarte u.a. einen Umsatzanstieg (wb.) im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich (impliziere +14% bis +19% y/y). Lusebrink halte den Ausblick für erreichbar.Darüber hinaus habe adidas eine neue Wachstumsstrategie "Own the Game" für den Zeitraum 2021-2025 präsentiert, dessen Ziele nach Erachten des Analysten zwar insgesamt als ehrgeizig anzusehen seien, gleichzeitig aber defensiver als die Ziele der Strategie "Creating the New" für den Zeitraum 2016-2020 seien. Sie würden insgesamt im Rahmen der Analystenprognose liegen.Eine positive Überraschung stelle nach Ansicht des Analysten aber das angekündigte Ausschüttungsvolumen (Dividenden u. Aktienrückkäufe: 8 bis 9 Mrd. Euro; 2016-2020: 4 Mrd. Euro)) dar.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die adidas-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. Das Kursziel werde von 265 Euro auf 310 Euro erhöht. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link