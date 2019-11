Der Umsatz legte in den ersten neun Monaten 2019 auf währungsbereinigter Basis um 5 % zu. Engpässe bei den Produktionskapazitäten, bedingt durch einen starken Anstieg der Nachfrage nach Bekleidung im mittleren Preissegment, belasteten das Umsatzwachstum des Unternehmens, insbesondere in der ersten Jahreshälfte. In Euro wuchs der Umsatz um 7 % auf 17,802 Mrd. Euro (2018: 16,682 Mrd. Euro). Nach Marken betrachtet erhöhte sich der währungsbereinigte Umsatz der Marke adidas um 5 %, während der Umsatz der Marke Reebok stabil blieb. Die Bruttomarge stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 53,0 % (2018: 51,7 %). Diese Verbesserung ist auf die positiven Effekte niedrigerer Beschaffungskosten und günstigerer Währungsentwicklungen sowie auf einen verbesserten Produkt- und Vertriebskanalmix zurückzuführen, wodurch höhere Luftfrachtkosten und ein weniger günstiger Preismix mehr als kompensiert wurden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 10 % auf 7,149 Mrd. Euro (2018: 6,528 Mrd. Euro). Gründe dafür waren höhere Marketingaufwendungen sowie gestiegene Kosten im Zusammenhang mit dem starken Wachstum des Direct-to-Consumer-Geschäfts des Unternehmens und, in geringerem Ausmaß, der bereits geplanten Verlagerung von Kosten vom vierten ins dritte Quartal. Im Verhältnis zum Umsatz stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1,0 Prozentpunkte auf 40,2 % (2018: 39,1 %). Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 8 % auf 2,416 Mrd. Euro (2018: 2,239 Mrd. Euro). Dies entspricht einer operativen Marge von 13,6 % (2018: 13,4 %) und damit einem Anstieg um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen nahm um 8 % auf 1,737 Mrd. Euro zu (2018: 1,616 Mrd. Euro). Damit stieg das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen um 10 % auf 8,76 Euro (2018: 7,97 Euro). Die Anwendung von IFRS 16 schmälerte die Steigerung von Gewinn und Ergebnis je Aktie in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreswert um etwa 2 Prozentpunkte.

Durchschnittliches operatives kurzfristiges Betriebskapital im Verhältnis zum Umsatz geht zurück



Die Vorräte stiegen um 14 % auf 3,677 Mrd. Euro (2018: 3,216 Mrd. Euro). Währungsbereinigt nahmen die Vorräte um 12 % zu. Das operative kurzfristige Betriebskapital erhöhte sich um 6 % auf 4,569 Mrd. Euro (2018: 4,324 Mrd. Euro). Währungsbereinigt stieg das operative kurzfristige Betriebskapital um 3 %. Das durchschnittliche operative kurzfristige Betriebskapital im Verhältnis zum Umsatz ging um 1,6 Prozentpunkte auf 18,1 % zurück (2018: 19,7 %). Verantwortlich dafür war hauptsächlich ein deutlich zweistelliger Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in den letzten zwölf Monaten infolge der Non-Trade-Procurement-Initiative von adidas, die zu verbesserten Zahlungsbedingen mit den Lieferanten des Unternehmens geführt hat.



Netto-Cash-Position in Höhe von 342 Mio. Euro



Zum 30. September 2019 belief sich die Netto-Cash-Position auf 342 Mio. Euro (30. September 2018: Netto-Cash-Position von 535 Mio. Euro). Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 194 Mio. Euro. Der Nettomittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit in den letzten zwölf Monaten wurde durch die Verwendung flüssiger Mittel für die Dividendenzahlung sowie für den Rückkauf von Aktien der adidas AG mehr als aufgehoben. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen im Rahmen seines mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms 1,2 Millionen Aktien für einen Gesamtbetrag von 328 Mio. Euro zurück.



adidas bestätigt Ausblick für Gesamtjahr 2019



Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet das Unternehmen nach wie vor einen Umsatzanstieg auf währungsbereinigter Basis zwischen 5 % und 8 %, mit einem deutlich beschleunigten sequenziellen Umsatzwachstum im vierten Quartal. Die Bruttomarge des Unternehmens wird 2019 den Prognosen zufolge auf einen Wert von etwa 52,0 % steigen (2018: 51,8 %). Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die operative Marge um 0,5 bis 0,7 Prozentpunkte auf einen Wert zwischen 11,3 % und 11,5 % verbessern wird (2018: 10,8%). In Verbindung mit dem fortgesetzten Umsatzwachstum wird dies den Erwartungen zufolge zu einer erneuten Gewinnsteigerung im zweistelligen Prozentbereich führen: Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf einen Wert zwischen 1,880 Mrd. Euro und 1,950 Mrd. Euro steigen wird. Dies entspricht einem Anstieg um 10 % bis 14 % im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,709 Mrd. Euro.(1)



(1) Ohne die Auswirkung der Anwendung des neuen Reporting-Standards IFRS 16. Basierend auf Leasingverträgen zum 1. Januar 2019 wird der geänderte Ausweis der Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach dem neuen Reporting-Standard den Erwartungen zufolge eine negative Auswirkung auf den Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von etwa 35 Mio. Euro haben. Einschließlich dieses Rechnungslegungseffekts erwartet das Unternehmen gegenwärtig einen Anstieg des Gewinns aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf einen Wert zwischen 1,845 Mrd. Euro und 1,915 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 8 % bis 12 % im Vergleich zum Vorjahr (2018: 1,709 Mrd. Euro).



