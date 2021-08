Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (06.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin zu kaufen.Die Q2-Zahlen hätten beim Umsatz im Rahmen der Analystenprognosen sowie des Marktkonsens gelegen, während sie ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen seien. Sie seien umsatzseitig geprägt gewesen von sehr starken Zuwächsen in den strategisch wichtigen Wachstumsmärkten EMEA und Nordamerika, während China einen Umsatzrückgang (berichtet und währungsbereinigt (wb.)) habe hinnehmen müssen. Positiv werte Lusebrink Aussagen von Unternehmensseite, wonach der Anteil der Produkte, die zum vollen Preis verkauft worden seien, deutlich zugenommen habe.Die Guidance für 2021 habe adidas erhöht (u.a. Umsatzanstieg (wb.) von bis zu 20% (zuvor: im hohen Zehnerprozentbereich) y/y; EBIT-Marge: 9,5% bis 10,0% (zuvor: 9,0% bis 10%)). Der Analyst erachte den Ausblick für konservativ und komfortabel erreichbar. Seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 8,78 (alt: 8,69) Euro; DPS 2021e: unverändert 3,40 Euro; EPS 2022e: 10,89 (alt: 10,82) Euro; DPS 2022e: unverändert 4,30 Euro) hebe der Analyst mehrheitlich leicht an. Er erwarte weiterhin deutliche Impulse für das operative Geschäft durch eine signifikante Erholung in den Wachstumsmärkte EMEA und Nordamerika, das strikte Kostenmanagement sowie Produktinnovationen.Bei einem Gesamtertrag (12 Monate) von >10% stuft Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, die adidas-Aktie unverändert mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 355 Euro belassen. (Analyse vom 06.08.2021)Börsenplätze adidas-Aktie: