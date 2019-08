Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (08.08.2019/ac/a/d)



adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern habe sein Gewinnwachstum im zweiten Quartal fortgesetzt. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe um gut ein Zehntel auf 462 Mio. Euro zugelegt. Trotzdem gebe die adidas-Aktie am Donnerstagmorgen nach. Der Grund: Die positive Überraschung bleibe aus. Was dem Markt nicht gefalle: adidas habe die Jahresprognose nicht erhöht, sondern nur bestätigt. Konkurrent PUMA habe zuletzt nämlich die Aussicht aufs Gesamtjahr nach oben revidiert.Die Erwartungen an adidas seien zwar hoch gewesen, doch die erste Reaktion des Marktes falle übertrieben aus. Immerhin gehe das adidas-Management weiterhin davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen werde. Wer investiert sei, sollte die Ruhe bewahren. Der Stopp sollte bei 245 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)