Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (22.03.2022/ac/a/d)



Nike habe am Montagabend überraschend starke Q3-Zahlen vorgelegt. Die Erfolgswelle ziehe auch adidas mit sich. Der deutsche Sportartikelhersteller gehöre zu den heutigen DAX-Gewinnern. Das Potenzial sei groß, dass sich die Erholung der Aktie fortsetze.Nike habe von einer hohen Nachfrage im heimischen US-Markt profitiert und das schwache China-Geschäft damit wieder wettgemacht. Auch bei adidas sei Nordamerika die wichtigste Wachstumsregion. Die geringe Nachfrage des chinesischen Marktes könnte, wie Nike beweise, auch bei adidas nicht allzu schwer ins Gewicht fallen. Für 2022 habe adidas außerdem einen Umsatzanstieg in China im mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.Lieferkettenprobleme und die China-Baustelle - die Sorgen von Nike und adidas würden sich ähneln. Dass Nike dennoch ein überraschend gutes Geschäftsquartal verzeichnet habe, werde auch adidas Aufschwung verleihen. "Der Aktionär" sehe langfristiges Potenzial, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2022)