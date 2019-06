Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

260,85 EUR +0,10% (17.06.2019, 14:40)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (17.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die meisten Konzerne würden auf China setzen, doch nur wenige seien so stark in dem Land vertreten wie adidas. Nun zeige eine neue Studie: Das Konsumverhalten der Chinesen ändere sich deutlich und spiele den Sportartikelherstellern in die Karten. Derweil notierte die adidas-Aktie knapp unter dem Rekordhoch.Die starke Kursentwicklung der adidas-Aktie gehe zu einem wesentlichen Teil auf Online-Handel und China zurück. Hier werde der fränkische Konzern aller Voraussicht nach weiter große Fortschritte machen. Die adidas-Aktie sei mit einem 2020er-KGV von 24 der günstigste Wert in der Branche. "Der Aktionär" erhöhe sein Kursziel auf 300 Euro. Der Stopp sollte bei 215 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:260,75 EUR -0,10% (17.06.2019, 14:55)