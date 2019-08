Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

271,15 EUR +1,25% (06.08.2019, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

270,60 EUR +1,73% (06.08.2019, 10:54)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert (06.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach einem Rücksetzer im Sog des schwachen Gesamtmarktes scheine die adidas-Aktie wieder zu alter Stärke zu finden. Am Donnerstag lege der deutsche Sportartikelhersteller die Zahlen für das zweite Quartal vor. Gespannt seien die Marktteilnehmer v.a. auf die Margen und auf die Prognose für das Gesamtjahr.Der langfristige Aufwärtstrend der adidas-Aktie sei intakt. Sobald sich das Momentum an der Börse wieder aufhelle, dürfte der Titel einen neuen Angriff auf das Rekordhoch bei 296,15 Euro starten. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: