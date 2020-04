Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

205,80 EUR -0,77% (24.04.2020, 16:46)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

205,50 EUR -1,39% (24.04.2020, 16:34)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (24.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht in der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) einen antizyklischen Kauf.Vor Kurzem habe es noch so ausgesehen, als ob die adidas-Aktie den Widerstand im Bereich von 225 Euro knacken würde. Doch nun habe sich das Momentum spürbar eingetrübt. Am kommenden Montag werde es mehr Klarheit geben: Dann präsentiere der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller seine Quartalszahlen.Die Corona-Pandemie habe den Höhenflug von adidas aus den vergangenen Jahren abrupt gestoppt. Eine schlagartige Besserung sei unwahrscheinlich: Während der wichtige Markt China zwar wieder zur Normalität zurückkehre, stehe seit März der Rest der Welt größtenteils still.Während das Geschäft brach liege, würden jedoch die Kosten weiter laufen. Um die dringend notwendige Liquidität sicherzustellen, bekomme adidas einen Milliardenkredit durch die staatseigene Förderbank KfW von 2,4 Milliarden Euro, dazu kämen Zusagen von 600 Millionen Euro eines Banken-Konsortiums.Dafür müsse adidas die Dividende aussetzen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sei gestoppt worden. adidas habe sich zudem in Deutschland mit den Arbeitnehmervertretern über eine Arbeitszeitreduzierung für einige Mitarbeitergruppen geeinigt.Wie wichtig den Europäern es sei, Sport zu treiben und sportliche Kleidung zu tragen, würden die Verkaufszahlen während der letzten großen Krise zeigen, der Finanzkrise. 2008 und 2009 habe der europäische Fachhandel jeweils 38 Milliarden Euro umgesetzt, was exakt dem Durchschnittswert der vergangenen 20 Jahre entspreche.adidas habe eine starke Marke, sei weltweit top aufgestellt, treibe seit Jahren sein Onlinegeschäft voran und habe seine Vertriebs- und Produktionsstrukturen auf Vordermann gebracht. Der Milliardenkredit von der KfW gebe dem Unternehmen Sicherheit. Der Bewegungsdrang, den viele Millionen derzeit nach Wochen des "stay-at-home" verspüren würden, könnte dabei helfen, dass sich die Geschäfte bei adidas mittelfristig wieder einpendeln würden.Angesichts all dessen bleibt "Der Aktionär" optimistisch für adidas und sieht in der Aktie einen antizyklischen Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 24.04.2020)