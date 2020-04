Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



228,90 EUR +1,01% (14.04.2020, 21:51)



224,90 EUR +0,27% (14.04.2020, 17:35)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (14.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller adidas bekomme einen Milliardenkredit durch die staatseigene Förderbank KfW. Das Unternehmen habe die Genehmigung für einen Konsortialkredit von insgesamt drei Milliarden Euro zur Überbrückung der Corona-Krise erhalten, habe adidas am Dienstag in Herzogenaurach mitgeteilt. Der Konsortialkredit umfasse eine Darlehenszusage von 2,4 Milliarden durch die KfW sowie weitere Zusagen von 600 Millionen Euro eines Banken-Konsortiums aus sieben weiteren Banken.Ob die Zusagen in voller Höhe in Anspruch genommen würden, sei noch nicht geklärt, habe eine Unternehmenssprecherin gesagt. In jedem Fall gehe man nach derzeitigen Annahmen davon aus, dass die Kredite zum Überwinden der Krise ausreichen würden und keine weiteren in Anspruch genommen werden müssten.adidas habe schon vor zwei Wochen erklärt, die Corona-Krise nur durchstehen zu können, wenn frisches Geld fließe. Der Schritt mache das Unternehmen nun wieder flexibler. "Die aktuelle Situation stellt sogar gesunde Unternehmen vor ernsthafte Herausforderungen", habe Vorstandschef Kasper Rorsted gesagt. "Wir tun unser Möglichstes, um das langfristige Wohlergehen von adidas, unseren 60.000 Mitarbeitern sowie unseren Partnern sicherzustellen und setzen bereits zahlreiche Maßnahmen um", habe er betont. Die in Anspruch genommenen Kredite sollten so schnell wie möglich inklusive Zinsen und Gebühren zurückgezahlt werden. Es werde kein Steuerzahlergeld in Anspruch genommen.Zu den Konditionen des Kredits gehöre, dass adidas während der Laufzeit keine Dividende an seine Aktionäre zahlen dürfe. adidas habe bereits zuvor entschieden, den Rückkauf eigener Aktien zu stoppen sowie auf die kurz- und langfristigen Boni des Vorstandes, die insgesamt 65 Prozent der Jahresbezüge ausmachen würden, für das Jahr 2020 zu verzichten. Auch andere Führungskräfte würden im laufenden Geschäftsjahr keine "langfristige Bonuskomponente" erhalten. Ein Teil der Mitarbeiter werde in Kurzarbeit geschickt.Die Aktie von adidas könne bei Tradegate am Abend leicht zulegen. Gegenüber dem März-Tief bei 162,20 Euro habe sich das Papier zuletzt bereits deutlich erholen können. Sobald sich die Lage in der Corona-Krise spürbar verbessert, sollte adidas überproportional zulegen können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)