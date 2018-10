Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

198,15 EUR -2,82% (28.10.2018, 14:00)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (10.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Bekleidungsbranche habe sich vergangene Woche im TSI-Ranking von Platz 19 auf Platz 10 hochgekämpft und gehöre damit wieder einmal zu den zehn trendstärksten Branchen der Welt. Bei den Einzelaktien der Branche hätten adidas und Nike die Nase vorne. adidas wachse schneller als der Gesamtmarkt der Sportartikel. Zudem sei beim fränkischen Konzern die fortschreitende Digitalisierung ein wesentlicher Grund für die erhöhte Profitabilität.Trotz der anhaltenden Kursrally bleibe die Bewertung von adidas angesichts des aussichtsreichen Marktpotenzials attraktiv. Kleine Kursschwächen sollten Anleger nicht verunsichern. Die langfristigen Trends seien nach wie vor intakt. Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:198,00 EUR -3,13% (10.10.2018, 13:54)