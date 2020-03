Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (27.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Corona werde immer mehr zur großen Belastung für die Wirtschaft. Die Unternehmen würden nach Auswegen suchen - und würden dabei Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Beispiel: adidas. Der Sportartikelhersteller wolle keine Miete mehr für seine wegen der Corona-Krise geschlossenen Einzelhandelsgeschäfte zahlen."Es ist richtig, dass adidas, wie viele andere Unternehmen auch, vorsorglich Mietzahlungen temporär aussetzt, wo unsere Läden geschlossen sind. Wir sind dazu mit den betreffenden Vermietern in engem Austausch", habe eine Firmensprecherin am Freitag erklärt und damit einen Bericht der Bild-Zeitung bestätigt.adidas habe seine selbst geführten Einzelhandelsläden in Europa und Nordamerika wegen der Krise geschlossen. In Asien und Lateinamerika seien die Läden zunächst weitergelaufen.Derweil habe die Privatbank Berenberg das Kursziel für adidas von 315 auf 250 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "buy" belassen. Der Umsatz des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns dürfte unter der Corona-Krise leiden, habe Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die Aktie bleibe aber ihr "Top Pick" in der Branche.Kaufchance für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)Mit Material von dpa-AFX