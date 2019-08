Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

272,30 EUR -2,54% (05.08.2019, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

271,75 EUR -3,46% (05.08.2019, 11:54)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (05.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Rally sei vorbei - vorerst zumindest. Deutschlands beliebtester DAX-Wert 2019 müsse seit Ende vergangener Woche kräftig Federn lassen. Am Montag verliere die Aktie drei Prozent auf 271,15 Euro. Fundamental habe sich bei adidas nichts geändert, der Titel leide mit dem Gesamtmarkt. Die erste wichtige Hürde sei gerissen.Die adidas-Aktie durchbreche am Montag die 50-Tage-Linie bei 272,29 Euro und könnte nun Kurs nehmen auf die 100-Tage-Linie, die aktuell bei 252,42 Euro verlaufe. Dies würde gleichzeitig einen Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends im Bereich 260 Euro bedeuten. Als nächste bedeutende Unterstützung warte die 200-Tage-Linie bei aktuell 226,60 Euro.Derweil würden die Analysten am Donnerstag starke Zahlen von adidas für das zweite Quartal erwarten. Laut "Bloomberg" würden die Experten den Umsatz im Schnitt auf 5,54 Milliarden Euro schätzen, nach 5,26 Milliarden im zweiten Quartal 2018. Den bereinigten Nettogewinn würden die Analysten bei 458 Millionen Euro 2018: 417 Millionen) sehen."Der Aktionär" erwarte, dass adidas am kommenden Donnerstag starke Quartalszahlen vorlegen werde. Die Investmentstory sei noch keineswegs ausgereizt.Wer nicht investiert ist, kann ein Kauflimit im Bereich des Aufwärtstrends bei 260 Euro platzieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link