Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

185,36 EUR -7,09% (12.03.2020, 13:35)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

186,16 EUR -7,29% (12.03.2020, 13:20)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (12.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die Zahlen für das vierte Quartal 2019 (testiert) seien gemischt ausgefallen (Umsatz und Nettoergebnis über den Analysten-Erwartungen; EBIT unter Analysten-Erwartung sowie dem Marktkonsens). Der Dividendenvorschlag für 2019 (+15% y/y auf 3,85 Euro je Aktie) liege im Rahmen der Analysten-Erwartung (3,90 Euro je Aktie). Der Ausblick für 2020 (währungsbereinigter (wb.) Umsatz: +6% bis +8% y/y; Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft: +10% bis +13% y/y) wirke zwar auf den ersten Blick solide, besitze aufgrund der fehlenden Berücksichtigung des Coronavirus aber kaum Aussagekraft. So erwarte adidas durch das Coronavirus in Q1 einen Umsatzrückgang von mehr als 10% y/y.Der Analyst senke seine Prognosen für 2020 (EPS: 8,02 (alt: 10,95) Euro; DPS: 3,30 (alt: 4,40) Euro) und 2021 (EPS: 10,68 (alt: 12,58) Euro; DPS: 4,20 (alt: 4,85) Euro). Die strategischen Wachstumsbereiche E-Commerce (Umsatz (wb.) 2019: +13% y/y), Nordamerika (Umsatz (wb). 2019: +8% y/y) und China (Umsatz (wb.) 2019: +15% y/y) hätten in 2019 zwar eine dynamische Entwicklung gezeigt, diese dürfte sich allerdings angesichts des Coronavirus v.a. in China und Nordamerika so nicht fortsetzen. Ein Risikofaktor sei auch das Anhalten der Absageflut bei sportlichen Events.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 205,00 (alt: 295,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die adidas-Aktie. (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: