Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

210,60 EUR -0,43% (28.09.2018, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

210,40 EUR -0,47% (28.09.2018, 09:12)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (28.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Fußball-Europameisterschaft 2024 finde in Deutschland statt. Der DFB habe am Donnerstag in Nyon den Zuschlag für das bedeutende Turnier erhalten. DFB-Sponsor adidas sollte davon besonders profitieren. Der Hype werde immens sein, der Absatz der Trikotverkäufe dürfte merklich anziehen.Doch nicht nur von der EM 2024, auch von der WM zwei Jahre später werde adidas stark profitieren, meine Andreas Inderst von Macquarie. Die Wahl der USA als Austragungsort der Fußball-WM 2026 sei positiv für das Unternehmen. Dort werde adidas primär als Lifestyle-Marke wahrgenommen. Durch die WM könnte adidas stärker in der US-Sportkultur verankert werden. Inderst habe sein "outperformer"-Votum bestätigt. Das Kursziel sehe er bei 260 Euro. In den verbesserten Umsätzen des US-Sportartikelherstellers in den Vereinigten Staaten sehe er keine Bedrohung für das im zweistelligen Prozentbereich liegende Wachstum von adidas.Auch "Der Aktionär" sehe die Investmentstory von adidas positiv. Die Marke mit den drei Streifen sei weiterhin sehr angesagt, die Profitabilität werde immer besser, das Wachstum sei stark. Ein Turnaround bei Reebok sei noch nicht im Kurs eingepreist. Hier bestehe Überraschungspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: