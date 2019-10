Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (16.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.PUMA und Nike seien derzeit die Anlegerlieblinge aus der Sportartikelbranche. Beide Aktien hätten zuletzt neue Rekordstände verbucht. Die adidas-Aktie indes laufe hinterher und müsse zunächst einmal das Zwischenhoch vom Monatsanfang überwinden. Fundamental gebe es gute Gründe für eine Aufholjagd.Für ein Investment in adidas spreche zuerst die günstigere Bewertung. Angesichts der üppigen Produktpalette habe der fränkische Konzern zudem durchaus Überraschungspotenzial beim Wachstum. Der dritte Grund, die adidas-Aktie auf dem aktuellen Niveau zu kaufen, sei das Weltklasse-Management. CEO Kasper Rorsted habe das Profitabilitätsziel (operative Marge 2020: 11,5%) ein Jahr früher erreicht als geplant. Er treibe den Onlinedirekthandel weiter voran, habe das Marketing viel fokussierter aufgestellt und die Kernmarke adidas weiter gestärkt. Rorsted sei ehrgeizig, lernfähig und gehe Probleme schnell an, wie die Lieferschwierigkeiten in den USA, die bis Ende des Jahres überwunden sein sollten.adidas habe das Zeug dazu, beim Wachstum eine Schippe zuzulegen - zumal 2020 mit der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen zwei sportliche Highlights anstünden. Die adidas-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau attraktiv bewertet und in den Augen des "Aktionärs" ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: