Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

294,60 EUR -0,34% (16.02.2021, 17:05)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

294,00 EUR -1,24% (16.02.2021, 16:50)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (16.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller adidas wolle sich von seiner ungeliebten US-Tochter Reebok trennen und habe den formalen Veräußerungsprozess eingeleitet. CEO Kasper Rorsted habe aber noch keinen Käufer gefunden. Die Aktie falle knapp ein Prozent.In Zukunft wolle sich adidas ganz auf seine Marke mit den drei Streifen konzentrieren. Der Konzern sei zu dem Schluss gekommen, "dass Reebok und Adidas ihr Wachstumspotenzial unabhängig voneinander deutlich besser ausschöpfen können", habe Vorstandschef Kasper Rorsted erklärt.adidas habe Reebok 2006 für mehr als drei Milliarden Euro gekauft. Die Hoffnung sei gewesen, dem Konkurrenten Nike in den USA besser Paroli zu bieten. Die hohen Erwartungen, die mit der Übernahme verbunden gewesen seien, habe Reebok nie erfüllt.Der Verkauf von Reebok könnte ein Befreiungsschlag für adidas werden. Das Management könne sich fortan vollständig auf die Kernmarke konzentrieren. Auf dem Investorentag am 10. März werde die weitere Ausrichtung des Konzerns bis 2025 vorgestellt.Investierte Anleger bleiben dabei, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link