Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

178,64 EUR -5,08% (06.05.2022, 11:41)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

178,32 EUR -5,26% (06.05.2022, 11:28)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (06.05.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner und Benedikt-Luka Antic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute Morgen habe der Herzogenauracher Sportartikelhersteller adidas seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Mit einem Umsatz von EUR 5,3 Mrd. habe man im Jahresvergleich 0,6% zulegen können und damit etwas über den Erwartungen gelegen. Währungsbereinigt entspreche dies jedoch einem Rückgang von rund 3%, was abermals auf das herausfordernde Marktumfeld in China und Lieferengpässe zurückzuführen sei. Zweiteres dürfte den Umsatz um rund EUR 400 Mio. geschmälert haben.Damit einhergehende höhere Beschaffungs- und Frachtkosten hätten auch auf die Bruttomarge gedrückt. Diese habe sich um 1,9 Prozentpunkte auf 49,9% verringert. Die operative Marge sei im abgelaufenen Quartal mit 8,2% aufgrund von höheren betrieblichen Aufwendungen deutlich niedriger ausgefallen als im Vorjahr (2021: 13,4%).Unter dem Strich habe sich somit ein Gewinn aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten von EUR 310 Mio. beziehungsweise EUR 1,60 je Aktie ergeben. Damit habe man 38,3% unter Vorjahreswerten gelegen, jedoch trotzdem recht komfortabel über den Erwartungen von EUR 1,43.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von adidas lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner und Benedikt-Luka Antic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity