Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (08.11.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Das exakte Gründungsdatum der heutigen adidas-Konzerns (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) war der 18. August 1949, so Stefan Müller von der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die Anfänge der weltbekannten Sportmarke würden aber sogar bis in die Zwanzigerjahre zurückreichen. Bereits 1924 hätten Adolf und Rudolf Dassler nämlich die "Sportschuhfabrik Gebrüder Dassler" gegründet. Nach dem zweiten Weltkrieg seien daraus bekanntermaßen zwei Unternehmen entstanden: Die von Adolf gegründete adidas (als Kurzform von "Adi Dassler") und der von Rudolf gegründete Konkurrent PUMA.Das bekannte Markensymbol des Konzerns, die drei Streifen, würden ebenfalls 70-Jähriges Jubiläum feiern: Adi Dassler habe sie sich am Tag der Firmengründung patentieren lassen. International bekannt worden sei die Firma 1954, als die deutsche Fußballnationalmannschaft in adidas-Schuhen überraschend Weltmeister geworden sei. In den Sechzigerjahren habe dann die Produktion von Sportbekleidung begonnen. Als Adi Dassler 1978 gestorben sei, sei das Unternehmen bereits Weltmarktführer gewesen. Doch nach dem Tod des Patriarchen seien schwere Zeiten gekommen: Seine Witwe Käthe und Sohn Horst seien wenige Jahre später verstorben, zudem sei das Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Die verbliebenen Dassler-Töchter hätten den Sanierungsfall nach Frankreich verkauft: Zuerst habe Bernard Tapie 1990 das Unternehmen übernommen, dann die Großbank Crédit Lyonnais und wenig später Robert Louis-Dreyfus.Louis-Dreyfus habe die Firma komplett umgebaut und sie wieder profitabel gemacht. Vor allem aber habe er adidas 1995 an die Börse gebracht. Danach habe er noch bis 2001 als Vorstandschef fungiert. Der Börsengang sei ein riesiger Erfolg gewesen: Die Aktie sei vom Ausgabepreis von umgerechnet 9,63 auf über 40 Euro im Jahr 1998 gestiegen und sei im selben Jahr am 19. Juni in den DAX aufgenommen worden. Seitdem sei sie dort ununterbrochen Mitglied. Dabei sei der Kurs unmittelbar nach der Aufnahme wieder auf Talfahrt gegangen, denn die 1997 zugekaufte Wintersportmarke Salomon habe sich als Flop erwiesen. 2001 sei auf Vorstandschef Louis-Dreyfus Herbert Hainer gefolgt. Er habe Salomon im Jahr 2005 mit hohem Verlust verkauft - habe mit Reebok allerdings selbst einen faulen Apfel übernommen. Hier scheine die Geschichte allerdings glücklicher zu enden: Denn nach harten Sanierungsmaßnahmen sei Reebok seit letztem Jahr und damit pünktlich zum adidas-Jubiläum wieder profitabel.Nach dem Verkauf von Salomon habe der Kurs wieder begonnen, nachhaltig zu steigen, Ende 2007 sei erstmals die Marke von 50 Euro überschritten worden. Der Einbruch während der Finanzkrise sei nur von kurzer Dauer gewesen, bereits 2011 sei ein neues Allzeithoch gefolgt. Anfang 2014 habe sich das Papier erstmals der Marke von 100 Euro genähert, die dann Anfang 2016 geknackt worden sei. Seitdem kenne die Aktie an der Börse quasi kein Halten mehr.Und parallel dazu werde seit 1996 ununterbrochen eine Dividende gezahlt. Die habe sich seitdem von umgerechnet 0,03 auf 3,35 Euro je Aktie erhöht - mehr als eine Verhundertfachung! Ein wesentlicher Grund für den dauerhaften Erfolg von adidas sei, dass man den Spagat zwischen Sportausrüster und Modemarke immer geschafft habe. Der Konkurrent PUMA könne ein Lied davon singen, was passiere, wenn man zu stark auf "Lifestyle" setze und das Sportsegment vernachlässige. Eines wurme den adidas-Konzern, der zuletzt auf einen Jahresumsatz von 21,9 Mrd. Euro gekommen sei, aber möglicherweise: Der US-amerikanische Konkurrent Nike sei mit umgerechnet 35 Mrd. Euro Umsatz mittlerweile klarer Weltmarktführer und dürfte nur schwer wieder einzuholen sein. Doch der Markt sei nach wie vor groß und wachstumsstark genug für beide Riesen.Das gelte nicht zuletzt wegen der zunehmenden Innovationen, die den Nerv der Zeit treffen würden: Funktionstextilien aus recyceltem Plastik beispielsweise, biologisch abbaubare Fasern oder personalisierbare Schuhe aus dem 3D-Drucker. Kein Wunder also, dass adidas auch dieses Jahr bei den Erlösen um 5 bis 8% zulegen wolle und beim Gewinn sogar um 10 bis 14%. Ein Ende des Wachstumstrends sei nicht in Sicht, das sehe auch die Börse so, die der Aktie auf Basis der Schätzungen für 2020 ein Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 zugestehe.Damit seien die Franken einer der teuersten DAX-Werte - dafür aber nicht nur wachstumsstark, sondern auch finanzschuldenfrei. Deshalb bleibe die Aktie trotz der hohen Bewertung ein Top-Investment für Langfristanleger. Gemessen an der nominalen Höhe des Aktienkurses sei der Titel mit knapp 300 Euro im Moment der teuerste DAX-Wert. Das Problem, wenn es denn eines sei, ließe sich leicht durch einen Aktiensplit beheben. Den habe es schon mal gegeben, nämlich im Jahr 2006, als aus einer Aktie vier geworden seien. (Ausgabe 11/2019)