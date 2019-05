Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas verlängere das Sponsoring-Engagement bei Real Madrid für weitere acht Jahre bis Juni 2028. Zu den übrigen Vertragsinhalten hätten beide Parteien Stillschweigen vereinbart, heiße es. Günstig werde er nicht gewesen sein. Laut "Der Aktionär" lohne sich jedoch der Deal für adidas. Zukünftig noch mehr. adidas-Chef Kasper Rorsted habe gesagt, dass die Partnerschaft mit Real die Führungsrolle von adidas im Fußball unterstreiche und seine Markenattraktivität erhöhe. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz habe die "exorbitanten jährlichen Zahlungen" von adidas an Real Madrid in Frage gestellt.Schätzungen zufolge erhalte Real Madrid von adidas 120 Mio. Euro pro Saison. Zwar handle es sich hier um viel Geld, aber solche Deals seien immens wichtig für adidas, denn man könne so wichtige Märkte wie Spanien und Deutschland besetzen. Deswegen fokussiere sich adidas auf wenige Top-Clubs wie Real oder Bayern München, deren Spiele oft im Fernsehen übertragen würden und die weltweit Fans hätten. Real etwa komme auf 600 Mio. Anhänger. Der Verkauf der Trikots sei für adidas auch kein schlechtes Geschäft und wer ein Real-Trikot kaufe, kaufe wahrscheinlich noch mehr adidas-Ware.Die adidas-Aktie habe das Kursziel von 260 Euro nahezu erreicht. Wer bei der adidas-Aktie engagiert ist, soll die Gewinne laufen lassen und den Stoppkurs auf 215 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: