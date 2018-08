Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern sei glänzend in Form: adidas habe für das zweite Quartal Wachstum bei Umsatz und Gewinn geliefert. Die Zahlen hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die adidas-Aktie sei langfristig der absolute Renner.adidas komme aktuell auf ein 2019er-KGV von 20 und sei damit günstiger als Nike (25) und PUMA (ebenfalls 25). In Sachen Profitabilität komme das Herzogenauracher Unternehmen weiterhin gut voran, im zweiten Quartal habe die operative Marge bei 11,3% und damit 1,2% über dem Vorjahreswert gelegen. Hier sei auf jeden Fall noch Potenzial vorhanden. "Der Aktionär" bleibe bullish und sehe das Kursziel bei 250 Euro, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2018)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:205,30 EUR -1,53% (10.08.2018, 11:56)