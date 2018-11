Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

204,80 EUR -0,39% (15.11.2018, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

203,50 EUR -1,07% (15.11.2018, 16:40)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (15.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", bleibt für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) bullish.adidas sei das Sinnbild für Verlässlichkeit. Das Wertpapier überzeuge seit vielen Jahren auf der ganzen Linie. Die Aussichten, dass adidas auch in den kommenden Jahren oben mitspiele, seien mehr als gut. Die Q3-Zahlen würden beweisen: Die Marke mit den drei Streifen sei top angesagt.Das nenne man eine bullenstarke Performance: Das Wertpapier tauche in den DAX-Rankings der vergangenen fünf, zehn, 15 und 20 Jahre weit oben auf. Auch in diesem Jahr zähle es zu den absoluten Top-Performern im deutschen Leitindex.Von den aktuell im DAX notierten Aktien weise adidas in den vergangenen 20 Jahren die beste Performance auf. In diesem Zeitraum komme die Aktie auf ein Plus von 840%. Der DAX komme nur auf ein Plus von 144%. Seit 2003 betrage das Plus 877%, DAX: +200 Prozent. Damit belege adidas in diesem Zeitraum den zweiten Platz. Auch in den vergangenen zehn Jahren überzeuge adidas mit +736% - Platz 3. Seit 2013 habe der Titel 135% zugelegt. Das mache Platz 4 hinter Wirecard, Infineon und Vonovia.adidas sei in den vergangenen Jahren immer eine verlässliche Bank gewesen. CEO Kasper Rorsted komme in Sachen Profitabilität immer besser voran. Eine Nettomarge von 10% auf absehbare Zeit sei durchaus wahrscheinlich. Das KGV würde von 20 auf 17 sinken.Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär" bleibt für die adidas-Aktie bullish. Das Kursziel laute 260 Euro. (Analyse vom 15.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link