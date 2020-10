Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (27.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der große Absturz sei ausgeblieben. Die adidas-Aktie habe am bitteren Montag die bedeutende 50-Tage-Linie verteidigt. Zum Widerstand im Bereich 268/270 Euro halte das Papier des zweitgrößten Sportartikelherstellers der Welt Schlagdistanz. Zu den Spekulationen um Reebok schweige das adidas-Management weiterhin.Ziehe der Herzogenauracher Konzern bei Reebok die Reißleine oder bekomme die US-Tochter weiter eine Chance? Laut "Manager Magazin" sei das Urteil gefällt: Reebok werde verkauft. Bis März 2021, wenn Rorsted seine erste eigene Fünfjahresstrategie vorstellen werde, solle der Deal dem Magazin zufolge vom Tisch sein.adidas habe Reebok 2005 für 3 Mrd. Euro übernommen. Die Erwartungen habe die US-Marke in dieser Zeit nie erfüllt. 2019 habe Reebok zwar schwarze Zahlen geschrieben, doch das Wachstum sei mit 2% zu schwach in den Augen Rorsteds gewesen. Der adidas-CEO sei deswegen bereits im März auf Abstand zu Reebok gegangen. "In der neuen Strategie wird Reebok seinen Platz finden - oder auch nicht", so Rorsted damals.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: