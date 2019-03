Mit Material von dpa-AFX



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (13.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ein Kauf.Der Sportartikelhersteller habe im vergangenen Jahr dank der Fußball-Weltmeisterschaft und guter Geschäfte in Nordamerika und China glänzend verdient. Für 2019 drossele das Herzogenauracher Unternehmen das Tempo. Das komme nicht überraschend. Trotzdem gehe die Aktie geht im frühen Handel in die Knie. Jetzt kaufen?adidas habe 2018 das Betriebsergebnis im Jahresvergleich um 14% auf knapp 2,37 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch bekannt gegeben habe. Der für die Konzernprognose maßgebliche Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen habe bei rund 1,71 Milliarden Euro und damit 20% über dem Vorjahresniveau gelegen.Die Umsätze seien binnen Jahresfrist währungsbereinigt um 8% gestiegen, nach der Umrechnung der Auslandserlöse in Euro sei ein Plus von 3% auf 21,9 Milliarden Euro übrig geblieben. Die Aktionäre sollten am Erfolg des Nike-Rivalen mit einer erneuten Dividendenerhöhung beteiligt werden: Sie würden für das Jahr 2018 nun 3,35 Euro erhalten. Das entspreche einer Dividendenerhöhung im Vergleich zu 2017 von 29%.Insgesamt habe adidas damit die Prognosen für 2018 getroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr komme ohne Überraschungen aus. Der währungsbereinigte Umsatz solle im laufenden Jahr laut dem Konzern um 5 bis 8% wachsen. Die Analysten hätten mit 7% gerechnet.Die adidas-Aktie reagiere auf die Zahlen im frühen Handel mit einem Verlust von 3%, was nicht ungewöhnlich sei, schließlich sei der Titel im Vorfeld stark gestiegen. Die Anleger würden nun nach dem Prinzip "Sell the facts" verfahren und Gewinne mitnehmen.Darüber hinaus dürfte der ein oder andere Anleger enttäuscht darüber sein, dass adidas lediglich ein solides Zahlenwerk plus Ausblick vorgelegt habe. In der Vergangenheit habe der Konzern öfter mal positiv überrascht. Zudem missfalle manchem Börsianer, dass adidas beim Wachstum hinter dem kleinen Konkurrenten PUMA bleibe. Dafür sei die PUMA-Aktie auch höher bewertet.adidas habe weiter mit Währungseffekten zu kämpfen. Das drücke auf die Bilanz. Dies ausgeblendet, könne man sagen, dass der Konzern aufgrund seiner starken Marke adidas immer noch top unterwegs sei. Ein Problem bleibe Reebok: Der Umsatz der Tochter sei im wichtigen US-Markt 2018 um 5% gesunken. Rorsted werde nun den Druck auf Reebok weiter erhöhen. Allerdings sei auch seine Geduld endlich. Das Jahr 2019 ohne sportliches Großereignis sei für adidas sozusagen ein Übergangsjahr. In Anbetracht dessen sei der Ausblick völlig in Ordnung.Die adidas-Aktie ist im Peergroup-Vergleich günstig zu haben und bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)