Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

268,80 EUR -0,24% (13.11.2019, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

268,70 EUR -0,32% (13.11.2019, 12:01)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (13.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für adidas sei es schon einmal besser gelaufen. Die Aktie hänge seit Monaten im Seitwärtstrend fest. Nun drohe der Titel sogar, die wichtige Unterstützung im Bereich 266 Euro zu durchbrechen. Da passe es irgendwie ins Bild, dass adidas ein peinlicher Fehler unterlaufen sei - ausgerechnet bei der Fußball-Nationalmannschaft.Manuel Neuer habe das neue Nadelstreifen-Trikot in einem BVG-Bus einem überraschten Fahrgast vors Gesicht gehalten, Toni Kroos habe sich mit dem EM-Leibchen in einem Café ablichten lassen. Der Münchner Serge Gnabry habe am Dienstag im neuen Look ein Kartenspiel in einer Hauptstadt-Kneipe gewagt.Sechs deutsche Nationalspieler hätten die Spielerhemden für die Fußball-Europameisterschaft auf ungewöhnliche Art in Berlin präsentiert.Zuvor habe sich der DFB-Partner adidas für einen peinlichen Fehler in seinem Online-Store entschuldigt. Kurz nach der offiziellen Online-Präsentation am Montag seien die Jerseys mit den Beflockungen "Hecktor" und "Waltschmidt" auf der Verkaufsseite aufgetaucht worden.Das Geschäft mit EM und WM sei für adidas immens wichtig. Bei der WM 2014, als Deutschland den Titel geholt habe, habe der Konzern über drei Millionen Deutschland-Trikots verkauft. Im Gesamtjahr 2014 habe adidas mit Trikots, Fußballschuhen, Bällen und Fanartikeln die Rekordsumme von 2,1 Milliarden Euro erlöst.Im Jahr 2018 habe adidas einen Rekordumsatz, die höchste Marge in der Konzerngeschichte und einen Gewinnanstieg um 20 Prozent verbucht - auch dank der Fußball-WM.Fundamental stehe adidas besser da, als der Aktienkurs widerspiegle. Kurzfristig ist aus charttechnischer Sicht Vorsicht geboten: Falls die Unterstützung im Bereich 266 Euro nicht hält, könnte bald die bedeutende 200-Tage-Linie bei 253 Euro getestet werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 245 Euro platziert werden. (Analyse vom 13.11.2019)