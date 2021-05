Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

300,65 EUR +0,97% (21.05.2021, 22:26)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

301,95 EUR +1,19% (21.05.2021, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (22.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie präsentiert sich aktuell in einer sportlichen Verfassung. Seit den starken Quartalszahlen und der Prognosenerhöhung befinde sich das Papier des fränkischen Konzerns im Aufwärtstrend und stehe nun an der wichtigen 300-Euro-Marke. Gelinge dieses Mal der Ausbruch nach oben?Die adidas-Aktie notiere aktuell an der oberen Range der seit November 2020 anhaltenden Seitwärtsphase, die an der 300-Euro-Marke verlaufe. Schon insgesamt dreimal sei das Papier an dieser wichtigen Widerstandszone abgeprallt. Sollte in den nächsten Tagen ein nachhaltiger Ausbruch erfolgen, liege der nächste Widerstand am Allzeithoch bei 316,85 Euro.Indem man die Höhe des Seitwärtskanals auf die mögliche Ausbruchsstelle projiziere, ergebe sich rein rechnerisch ein mögliches Kursziel von 350 Euro. Das decke sich mit der Analysteneinschätzung der Citigroup, die am Freitag ihr "buy"-Rating bestätigt hätten. Nach unten sichere sowohl die 200-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie im Bereich der 277 Euro ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: