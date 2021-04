Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

264,40 EUR +2,14% (29.04.2021, 11:45)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (29.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas: Aufatmen nach Abpraller bei 260 Euro - AktiennewsDie Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) steigt am Donnerstag um 1,46% auf 263,40 Euro, nachdem die Unterstützung bei 260 Euro verteidigen werden konnte, so die Experten von XTB.Der Bereich stelle einerseits die untere Grenze einer mehrmonatigen Handelsspanne dar und andererseits die Nackenlinie eines dreifachen Tops. Nach der Rally, die am Tief vom März 2020 bei 162 Euro eingeleitet worden sei, sei der Kurs mehrfach in die Nähe des Allzeithochs gekommen, doch das November-Hoch verhindere seitdem eine Trendfortsetzung. Ein Ausbruch über das kurzfristige Swing-Level bei 272,50 Euro könnte mehr Vertrauen schaffen, während unterhalb von 260 Euro Rückgänge in Richtung 251 oder 234 Euro drohen könnten.Börsenplätze adidas-Aktie:264,60 EUR +1,65% (29.04.2021, 11:58)