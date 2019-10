Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

279,25 EUR -0,34% (14.10.2019, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

279,75 EUR -0,09% (14.10.2019, 15:51)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (14.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Alicia Höfler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt, adidas, wachse weiter. Doch das sei nicht genug für Vorstand Kasper Rorstedt - denn die Kosten würden steigen und die Erträge würden den Vorgaben hinterherhinken. Um dem entgegenzuwirken, diskutiere adidas eine Arbeitsplatzverlagerung in kostengünstigere Länder. Das berichte die "Nürnberger Zeitung" und berufe sich auf Insiderkreise. Der DAX-Konzern selbst habe auf Anfrage des "Bayrischen Rundfunks" hingegen den Stellenabbau dementiert. Es handle sich lediglich um eine Anpassung der Organisationsstrukturen und -prozesse.Der Fokus auf hohe Renditen dürfte die Anleger freuen. Ebenso wie die Einschätzung des Analysten Volker Bosse. Der Experte von der Baader-Bank hebe das Kursziel von 270 auf 290 Euro an. Die Einstufung belasse er auf "hold". Damit liege das Ziel knapp 5% über dem aktuellen Kursniveau. Sollte sich der im Dezember begonnene Aufwärtstrend weiter fortsetzen, bilde das September-Hoch bei rund 285 Euro den nächsten Widerstand.Der gut geführte Sportartikelhersteller profitiere von der hohen Nachfrage nach Sportartikeln. Mit der kreativen und innovativen Unternehmensstruktur sei zukünftig weiteres Gewinnwachstum möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: