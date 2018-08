Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

206,80 EUR +8,53% (09.08.2018, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

207,00 EUR +7,81% (09.08.2018, 14:01)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (09.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas: Allzeithoch in Reichweite! AktienanalyseLaut Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) immer noch viel zu günstig.Die Bilanz von adidas sei bei Anlegern sehr gut angekommen. Laut dem Aktienprofi seien die Zahlen eigentlich nicht so gut gewesen. Die Schätzungen seien beim Gewinn und Umsatz leicht übertroffen worden. Die Prognose sei bestätigt worden. Man habe früher das Gefühl gehabt, dass es bei adidas vielleicht doch nicht so gut laufe, weil adidas viel Kosten für die WM gehabt habe. Die WM seien aber voller Erfolg für adidas gewesen.Die abwartende Haltung habe mit einem wahren Kursfeuerwerk geendet. Die adidas-Aktie sei vom Allzeithoch bei 215,50 Euro nicht weit entfernt und sie könnte es relativ zügig sogar überschreiten.Im Vergleich zu dem Konkurrenten Nike ist die adidas-Aktie immer noch viel zu günstig, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: