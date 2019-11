Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger hätten mehr gewollt - adidas habe es nicht liefern können. Die Zahlen, die der Sportartikelhersteller am Mittwoch vorgelegt habe, hätten dem Markt nicht geschmeckt. Doch schlecht seien sie keinesfalls gewesen. Das hätten nun auch einige Anleger gemerkt - und bei adidas zugegriffen. Auf welche charttechnischen Marken komme es jetzt an?Die gute Nachricht zuerst: Das große Verkaufssignal nach den Zahlen sei ausgeblieben. Die Aktie verharre weiterhin im seit Anfang September gültigen Seitwärtstrend. Als wichtigste Unterstützung fungiere die 200-Tage-Linie. Bis dahin sei noch viel Luft - aktuell verlaufe sie bei 252,12 Euro.Ein Kaufsignal würde adidas generieren, wenn der Widerstand im Bereich 288 Euro geknackt werde.Richard Edwards, Analyst bei Goldman Sachs, sehe in der aktuellen Kursentwicklung eine Kaufchance. Edwards habe im Anschluss an das Zahlenwerk von adidas die Einstufung auf "kaufen" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen.adidas-Aktionäre sollten ihren Blick nun nicht nur auf das vierte Quartal richten (adidas erwarte einen Schlussspurt), sondern auch auf 2020. Die Produkt-Pipeline von adidas sei gut gefüllt. Darüber hinaus stünden mit Olympia und der Fußball-Europameisterschaft zwei sportliche Großereignisse an, die die Umsätze kräftig antreiben sollten.Ergo: adidas bleibt eine aussichtsreiche Investmentstory, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 325 Euro, Stopp: 245 Euro. (Analyse vom 08.11.2019)Mit Material von dpa-AFX