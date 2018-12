Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelkonzerns adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Bei Under Armour laufe es nicht so gut. Der US-Produzent von Sport- und Modeartikeln habe am Mittwoch eine Umsatzwarnung herausgegeben. Die Aktie sei daraufhin in die Knie gegangen. Under Armours Schwäche könnte die Stärke von adidas sein. Die Aktie übersteige am Donnerstag die 200-Euro-Marke.Under Armour erwarte für 2019 ein Umsatzwachstum von 3 bis 4%. Wall Street habe mit 5% gerechnet. In Nordamerika werde es wohl kein Wachstum geben, so der Konzern. Die Folge: Investoren hätten ihre Under-Armour-Aktien auf den Markt geschmissen. Zum Handelsschluss habe ein Minus von 9% zu Buche gestanden, zwischenzeitlich seien es 10% gewesen.Während Under Armour offenkundig stark unter dem Wettbewerb besonders mit Nike und adidas leide, laufe es für adidas sehr gut in Nordamerika, der für die Sportartikelhersteller wichtigsten Region. In Q3 habe der Umsatz von adidas und Reebok in Nordamerika zusammen 16% zugelegt.Aktuell komme adidas auf ein 2019er KGV von 21 und Under Armour auf 58. Auch wenn die Amerikaner mit 60% beim Gewinn viel stärker wachsen würden als adidas (15%), stecke im Aktienkurs von Under Armour eine viel höhere Erwartungshaltung als bei adidas. Enttäuschungen wie am Mittwoch bestrafe die Börse knallhart.Mit der Umsatzwarnung habe Under Armour Vertrauen verspielt, das Sentiment dürfte vorerst schwach bleiben. Hingegen steige die adidas-Aktie am Donnerstag über die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro.Solange die Marke adidas so beliebt ist wie derzeit (in den USA ist sie der drittbeliebteste Brand), bleibt Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bullish (Ziel: 260 Euro, Stopp: 175 Euro). (Analyse vom 13.12.2018)