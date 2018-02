Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (21.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie in seitwärts gerichteter Konsolidierung - AktienanalyseNach einem deutlichen Anstieg im Zeitraum 2015 bis Anfang 2017 befindet sich der Kurs des Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) seit fast einem Jahr in einer Konsolidierungsphase, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Höhepunkt dieser seitwärts gerichteten Bewegung sei das im August 2017 markierte Allzeithoch bei 202,10 Euro gewesen. Der sich daran anschließende Abwärtsimpuls habe die Aktie bis Dezember im Tief auf 165,05 Euro geführt. Im Januar 2018 habe sich dann eine kräftigere Gegenbewegung gebildet, der im Februar im Zuge der Korrektur am Gesamtmarkt ein neuerlicher Abwärtsimpuls gefolgt sei. Davon habe sich der adidas-Kurs inzwischen wieder etwas erholt und damit den 200-Tage-EMA zurückerobert.Aus charttechnischer Sicht befinde sich die Aktie von adidas weiterhin in der skizzierten fast einjährigen Konsolidierungsphase und es gebe derzeit keine Anzeichen dafür, dass diese in der nächsten Zeit in die eine oder andere Richtung aufgelöst werde. Auf der Unterseite werde die Seitwärtsbewegung durch das Zwischentief von Juni 2017 bei 163,45 Euro begrenzt. Bei 160,30 Euro, dem alten Allzeithoch von Oktober 2016, sehe man zudem eine weitere wichtige Unterstützung. Mit einem Bruch dieser Marke würde die Konsolidierung nach unten aufgelöst werden, weshalb diesem Bereich besondere Bedeutung für das Stop-Management zukomme.Sollte sich die aktuelle Erholungsbewegung fortsetzen, stelle das Zwischenhoch von Januar dieses Jahres bei 188,45 Euro ein nächstes potenzielles Ziel dar. Ein Ausbruch darüber würde den Weg frei machen, den oberen Bereich der Konsolidierungsbewegung anzusteuern, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 21.02.2018)Börsenplätze adidas-Aktie: