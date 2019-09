Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

279,45 EUR +0,11% (27.09.2019, 08:44)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie: A1EWWW

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie: ADS

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie: ADDDF

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (27.09.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie macht einen interessanten Eindruck - ChartanalyseEinen interessanten Eindruck macht momentan das Chartbild von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach dem scharfen Kurseinbruch Anfang August habe sich der Kurs bei 254 EUR stabilisiert. Dort sei es zu neuen Käufen und damit zu einem kurzfristigen Aufwärtstrend gekommen. In diesem habe die Aktie zuletzt oberhalb des EMA 50 seitwärts konsolidiert, bevor im gestrigen Handel erneut ein bullischer Ausbruchsversuch gestartet worden sei. Dabei hätten die Käufer bereits erste Erfolge feiern können, die nun auf Anschluss warten würden.Ohne Zweifel! Den Käufern in adidas falle es nach dem Rückschlag im August nicht mehr ganz so leicht, wieder Druck auszuüben. Trotzdem zeige sich kurzfristig eine bullische Basis und im Idealfall steige die Aktie in den nächsten Tagen weiter an. Potenzielle Ziele lägen dabei bei 290 bis knapp 300 EUR. Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen sollten jedoch weiterhin eingeplant werden. Was die Bullen jetzt nicht mehr sehen möchten, wäre ein nachhaltiger Ausbruch unter ca. 266 EUR. In diesem Fall könnte das Augusttief noch einmal in den Mittelpunkt des Interesses rücken. (Analyse vom 27.09.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:278,65 EUR +3,32% (26.09.2019, 17:35)