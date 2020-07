Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

245,50 EUR +0,20% (23.07.2020, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

246,00 EUR +0,33% (23.07.2020, 13:07)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (23.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Es sei still geworden um den einstigen Highflyer adidas. An der Börse seien derzeit vor allem Technologiefirmen gefragt. Die adidas-Aktie hänge derweil seit Wochen im Seitwärtstrend fest. Dabei stehe für viele Experten fest: Sport und Gesundheitsbewusstsein werde in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Gut für adidas."adidas ist in einer guten Position, um von einer Erholung des Sportartikelmarktes zu profitieren", so Cédric Rossi, Analyst bei Bryan Garnier. Der Experte habe das Kursziel von 250 auf 275 Euro angehoben und die Aktie von "neutral" auf "kaufen" heraufgestuft. "adidas hat eine starke Marke in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt", so Rossi weiter. Außerdem überzeuge der Konzern mit einer klaren Wachstumsstrategie und sei gut aufgestellt in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.Trotz der lobenden Worte komme die adidas-Aktie auch am Donnerstag nicht richtig in Tritt. Wichtig sei aber, dass sie nach wie vor oberhalb von 50- und 100-Tage notiere und nur einen Hauch unter der 200-Tage-Linie. Werde letztere geknackt, dürfte es schnell weiter aufwärts gehen in Richtung horizontaler Widerstand im Bereich 263 Euro.Die adidas-Aktie bleibt ein Kauf für Langfristanleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link