Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

253,15 EUR -0,33% (07.05.2019, 12:37)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

253,15 EUR +0,14% (07.05.2019, 12:23)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (07.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den starken Zahlen für das erste Quartal seien die Anleger immer noch verrückt nach adidas. Die Aktie des Sportartikelherstellers klettere über die Marke von 250 Euro und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. 2019 könne es keine DAX-Aktie mit adidas aufnehmen. Gehe da wirklich noch mehr für den Titel?Die Börse sei im adidas-Fieber. Seit Vorlage der Quartalszahlen habe die Aktie 13 Prozent zugelegt. Das Plus seit Jahresanfang betrage 40 Prozent - das bedeute Platz 1 im DAX. HeidelbergCement als zweitbester DAX-Wert komme 2019 auf 34 Prozent. Der gesamte Index habe lediglich 16 Prozent zugelegt.Doch manchem Experten werde die Rally zu heiß. So habe Cedric Rossi, Analyst bei Bryan Garnier, adidas nun von "kaufen" auf "neutral" abgestuft. Chiara Battistini von J.P. Morgan habe zwar das Kursziel für adidas von 205 auf 215 Euro angehoben, doch die Analystin sehe die Situation skeptisch. "Die Währungsverhältnisse dürften sich im Jahresverlauf für adidas verschlechtern", so Battistini. "Zudem dürften die operativen Kosten steigen." Daher rechne sie nur mit begrenzt steigenden Ergebnisschätzungen.Die adidas-Aktie ist im Peergroup-Vergleich günstig - Gewinne laufen lassen, Stopp auf 215 Euro anheben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link