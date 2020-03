Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (17.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt zeichne sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt zunächst eine Stabilisierung ab. Auch adidas hole kräftig auf. Dabei sehe das Analysehaus RBC nun weniger Potenzial.RBC-Analyst Analyst Piral Dadhania habe sein Kursziel für den DAX-Titel von 290 Euro auf 245 Euro reduziert. Das Rating laute jedoch weiterhin auf "outperformer".Das Papier des Sportartikelherstellers steige am Dienstag mit dem Gesamtmarkt um acht Prozent auf 183 Euro. Von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen, wäre freilich zu früh, vielmehr sei die Rally eine Reaktion auf die heftigen Verluste vom Montag.Für Langfristanleger mit Mut bedeutet der Crash eine gute Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Tief werde man wahrscheinlich nicht erwischen, dafür biete sich aber ein gestaffelter Einstieg ein. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link