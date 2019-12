Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (19.12.2019/ac/a/d)



Die adidas-Aktie habe sich 2019 mal wieder hervorragend entwickelt: 58% hat der DAX-Titel seit Jahresanfang zugelegt. Die Produktpipeline sei voll. Außerdem stünden Fußball-EM und Olympische Spiele an.Seit Sommer komme die adidas-Aktie aber nicht in Tritt. urz vor dem Weihnachtsfest deute aber vieles auf eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends hin. Ein Grund für den Optimismus sei der Bestellrekord beim Modehändler Zalando. adidas sei bestens positioniert fürs Shoppingfieber der Kunden und have jede Menge vielversprechende Produkte in der Pipeline.Sollte der fränkische Konzern 2020 beim Wachstum endlich wieder richtig Gas geben, dürfte die adidas-Aktie die Bremse lösen, zumal der Titel mit einem 2020er-KGV von 25 günstiger bewertet sei als Nike (28), Puma (31) und Under Armour (40). Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2019)