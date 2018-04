Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (05.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie bereitet sich auf neue Hochs vor - ChartanalyseMitte März hat das Wertpapier des Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ein Kaufsignal aufgestellt und konnte bereits an seine Septemberhochs aus 2017 zulegen. Nach einem mehrere Tage andauernden Rücksetzer bereitet sich die Aktie jetzt offenbar wieder auf neue Hochs vor, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bereits kurz nach dem Anstieg der Aktie über das Niveau von 188,45 Euro und den dort ansässigen kurzfristigen Abwärtstrend habe der Kurswert bis auf ein Niveau von rund 200,00 Euro zugelegt. Auf den impulsiven Ausbruch habe jedoch ein kurzfristiger Rückläufer folgen müssen, dieser sei auch regelkonform mit einem Abstieg auf das Niveau von grob 190,00 Euro abgeschlossen worden. Mitte dieser Woche sei es nach einem volatilen Hin und Her gelungen eine Hammerkerze auf Tagesbasis aufzustellen, die in der Charttechnik sehr häufig für eine Fortsetzung der Kaufbereitschaft spreche.Denn, bis zu den Jahreshochs aus 2017 sei es vom aktuellen Kursniveau auch nicht mehr weit, die adidas-Aktie wecke sehr stark den Anschein, als wenn noch viele höhere Kursnotierungen auf der Agenda der Käufer stünden und ein Long-Investment durchaus rechtfertige.Vom aktuellen Standpunkt heraus könnte das Papier des Sportartikelherstellers zunächst an die Märzhochs von 200,30 Euro zulegen, darüber sei mit einem unmittelbaren Test der Jahreshochs aus 2017 bei 202,10 Euro zu rechnen. Gelinge adidas ein Ausbruch darüber, so stünde weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 210,00 Euro bereit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: