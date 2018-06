Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

188,10 EUR +1,95% (29.06.2018, 14:27)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (29.06.2018/ac/a/d)







Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 27.06.2018 hat Vorstand Gil André Charles René Steyaert ein Paket von 526 adidas-Aktien zum Kurs von 167,535 GBP über London Stock Exchange erworben, wobei das Transaktionsvolumen bei rund 88.123,41 GBP lag.Jürgen Kolb, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat sein "buy"-Votum für die adidas-Aktie nach Quartalszahlen des Konkurrenten Nike bestätigt. Das Kursziel werde weiterhin bei 222,00 Euro gesehen. Der US-Konzern habe die Erwartungen mit starken Zahlen übertroffen, so der Analyst in einer Analyse vom 29.06.2018. Seine Lagerbestände seien jetzt bereinigt, was positiv für adidas sei. Das von Preisdruck durch Werbung geprägte Umfeld sollte sich jetzt verbessern.Börsenplätze adidas-Aktie:188,95 EUR +2,69% (29.06.2018, 14:13)