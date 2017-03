Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

183,276 EUR +0,12% (17.03.2017, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

183,251 EUR -0,06% (17.03.2017, 16:30)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (17.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: The trend is your friend! Kursziel 200 Euro - Stopp auf 158 Euro nachziehen! AktienanalyseOptimistisch bleibt Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Der Aktienprofi spreche von einer ganz starken Performance bei der adidas Group AG. Die Zahlen seien überraschend stark und der Ausblick famos gewesen. adidas habe langsam eine Bewertung in dem Rahmen erreicht, wo das KGV schon sehr hoch sei - für 2017 betrage es 31. Damit liege adidas deutlich über Nike. adidas sei aber im Moment gefragter als Nike. Der neue adidas-Chef mache einen hervorragenden Job mit Speedfactory und mehr Werbung im Netz. Er stelle adidas moderner auf. Der Markt hoffe nun auf mehr Profitabilität.Der Börsenexperte sehe das Kursziel für die adidas-Aktie bei 200 Euro. "The trend is your friend" - diesem Motto sollten die Anleger folgen.Anleger sollten also bei der adidas-Aktie dabei bleiben und den Stopp auf 158 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.03.2017)Börsenplätze adidas-Aktie: