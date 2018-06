Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (25.06.2018/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers gehöre zu den besten DAX-Performern der letzten Jahre. Innerhalb von dreieinhalb Jahren habe sich ihr Kurs verdreifacht. Erst im April habe das Papier mit den drei Streifen ein neues Rekordhoch markiert. Ausgerechnet zur so prestigeträchtigen Fußball-WM beginne der Titel nun jedoch plötzlich und spürbar zu schwächeln. Dabei präsentiere sich der Herzogenauracher Konzern fundamental noch immer in Top-Form. Anleger stünden vor einer schwierigen Entscheidung.Alles in allem laufe der Ball bei adidas derzeit ziemlich gut durch die eigenen Reihen. Die Aufstellung scheine zu passen, die Ziele seien ambitioniert und klar definiert. Taktisch setze das fränkische Unternehmen auf bewährtes genauso wie auf neue Konzepte und sei damit bislang ziemlich erfolgreich unterwegs. An der Börse habe man allerdings ein hohes Kursniveau erreicht, die Erwartungen seien riesig. Dieses und diese Quartal um Quartal zu bestätigen dürfte nicht einfach werden. CEO Rorsted und sein Team würden nicht nur vier Wochen lang unter den Augen der Öffentlichkeit ein Turnier spielen, sie würden es Jahr für Jahr und jeden Tag tun. Und der Druck ihrer Fans an der Börse dürfte mindestens genauso hoch sein wie nun der auf die deutsche Nationalmannschaft. (Analyse vom 21.06.2018)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:190,95 EUR +0,42% (22.06.2018, 17:35)