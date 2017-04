Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,00 EUR +1,32% (06.04.2017, 21:10)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (06.04.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie in der Gunst der Anleger - AktienanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) legt seit Jahren eine wahre Rally aufs Parkett, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Erst Anfang des Monats habe der Kurs wieder einen neuen Rekordstand erklommen. Die gute Stimmung an der Börse komme nicht von ungefähr. adidas sei in Top-Form. Erstmals habe es der Konzern geschafft, in einem Jahr mehr als eine Mrd. Euro zu verdienen. Konkret habe adidas den Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft 2016 auf 1,02 Mrd. Euro steigern können, von 720 Mio. Euro im Jahr zuvor. Operativ habe das Ergebnis mit 1,5 Mrd. Euro satte 40 Prozent über dem 2015er Wert gelegen. Und auch an der Umsatzentwicklung gebe es wenig zu mäkeln: Die Erlöse hätten um 14 Prozent auf 19,3 Mrd. Euro angezogen. Wechselkurseffekte herausgerechnet wäre sogar ein Plus von 18 Prozent drin gewesen.Davon würden auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende werde kräftig um 40 Cent auf 2 Euro je Aktie angehoben. Aber nicht nur deswegen habe der Titel zuletzt in der Gunst der Anleger hoch oben gestanden. Auch die nach oben revidierte Langzeit-Prognose sei gut angekommen. Allerdings wecke der steile Kursanstieg bei einigen Marktbeobachtern inzwischen Bedenken. Denn mit der Rally seien auch die Erwartungen an die Herzogenauracher gestiegen.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:176,60 EUR +0,57% (06.04.2017, 17:35)