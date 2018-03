Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

196,35 EUR +1,76% (29.03.2018, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

195,95 EUR +1,40% (29.03.2018, 15:43)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (29.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Es läuft blendend! AktienanalyseDer drohende Handelskrieg zwischen den USA und China sowie der Zinsausblick der FED haben dem DAX schwer zugesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nur wenige Aktien hätten sich dem Negativ-Trend entziehen können. Eine davon: adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF). Auf Monatssicht habe das Papier der Herzogenauracher um mehr als neun Prozent zugelegt. Nicht ohne Grund: Die Geschäfte würden blendend laufen. 2017 seien die Erlöse um 16 Prozent auf 21,2 Mrd. Euro geklettert - Rekord. Das operative Ergebnis habe sogar um 31 Prozent auf 2,07 Mrd. Euro zugelegt. Die Marge habe sich dadurch von 8,6 auf 9,8 Prozent verbessert. Die eigenen Erwartungen seien damit getoppt worden - ebenso wie die Schätzungen der Analysten.Davon hätten auch die Aktionäre etwas: adidas wolle die Dividende von 2,00 auf 2,60 Euro aufstocken. Zudem habe der Aufsichtsrat grünes Licht für ein weiteres milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm gegeben. Bis Mai 2021 sollten über die Börse Aktien im Wert von bis zu drei Mrd. Euro zurückgekauft werden, ein Drittel davon bereits in diesem Jahr. Abgerundet werde das Ganze durch einen zuversichtlichen Ausblick. adidas-Chef Kasper Rorsted wolle die Umsatzmarge in diesem Jahr auf rund 10,4 Prozent hieven. Die Erlöse sollten um etwa zehn Prozent steigen.Ein Seitwärtstrend sollte daher in jedem Fall drin sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2018)Börsenplätze adidas-Aktie: