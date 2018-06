unter folgendem Link.







Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (29.06.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach der überraschenden Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea würden sich manche Anleger Sorgen wegen adidas machen - zu Unrecht! Viel wichtiger als Fußball sei nömlich, dass die Marke mit drei Streifen als Mode- und Sneakerlabel total angesagt sei. Auch das Jahr 2018 laufe bisher sehrstark.Für den "Aktionär" sei das Deutschland WM-Aus kein Argument für eine Neubewertung. Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf mit einem Kursziel von 250 Euro. Die 200-Euro-Marke sollte bald wieder in Angriff genommen werden, so Jonas Lerch, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU