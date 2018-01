Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (19.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Bodenbildung vor Abschluss? ChartanalyseNach einem ungeahnt langen und steilen Rallyabschnitt seit Mitte 2015 erreichte die Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ihren Höhepunkt bei 202,10 Euro und ging anschließend in eine verdiente Konsolidierung über, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Diese habe bis Mitte Dezember letzten Jahres auf ein Verlaufstief von 165,05 Euro abwärts gereicht, wo der Wert auf eine dort verlaufende Horizontalunterstützung getroffen habe. In diesem Bereich sei es anschließend gelungen mit einem weiteren Verlaufstief um 165,00 Euro einen Ansatz für einen Doppelboden zu etablieren. Es habe aber weitere zwei Rücksetzer gedauert, bis adidas endlich Fuß habe fassen können und dynamisch zur Oberseite abgedreht sei. Entscheidend sei aber der Anstieg über 175,00 Euro gewesen, erst hierdurch könne adidas den Boden tatsächlich abschließen.Noch dem Kursanstieg über den Widerstandsbereich zwischen 175,00 und 177,10 Euro habe sich die adidas-Aktie jetzt den Weg in Richtung der Novemberhochs bei 188,35 Euro freigekämpft. Darüber sollte sich das Papier weiter zu der übergeordneten Abwärtstrendlinie um 190,00 Euro aufwärts begeben und macht ein Long-Investment äußerst attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.01.2018)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:178,85 EUR +4,59% (19.01.2018, 14:30)